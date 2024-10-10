Южная Корея и Япония укрепят сотрудничество по безопасности против угроз от КНДР
Президент Юн Сок Ель и новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба провели свою первую встречу в Лаосе 10 октября и договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности против угроз от КНДР в условиях якобы растущих связей с Россией, сообщает южно-корейское агенство Yonhap News.
Представители стран встретились на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В ходе встречи Юн и Исиба выразили обеспокоеность ядерными и ракетными угрозами со стороны КНДР, а также кибердеятельностью, подчеркнув, что действия КНДР нарушают резолюции СБ ООН.
Лидеры договорились о сотрудничестве с США в сфере безопасности с помощью системы предупреждения о ракетном нападении в режиме реального времени, которая была запущена в декабре 2023 г.
Исиба согласился сделать строгое предупреждение Северной Корее на Восточноазиатском саммите 11 октября – региональном форуме по безопасности, в котором участвуют США, Россия и Китай.
4 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР применит всю военную мощь, включая ядерное оружие, в случае посягательства на суверенитет республики. 8 октября Сеул заподозрил КНДР в строительстве атомной подводной лодки.