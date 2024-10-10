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Южная Корея и Япония укрепят сотрудничество по безопасности против угроз от КНДР

Ведомости

Президент Юн Сок Ель и новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба провели свою первую встречу в Лаосе 10 октября и договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности против угроз от КНДР в условиях якобы растущих связей с Россией, сообщает южно-корейское агенство Yonhap News.

Представители стран встретились на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В ходе встречи Юн и Исиба выразили обеспокоеность ядерными и ракетными угрозами со стороны КНДР, а также кибердеятельностью, подчеркнув, что действия КНДР нарушают резолюции СБ ООН.

Лидеры договорились о сотрудничестве с США в сфере безопасности с помощью системы предупреждения о ракетном нападении в режиме реального времени, которая была запущена в декабре 2023 г.

Исиба согласился сделать строгое предупреждение Северной Корее на Восточноазиатском саммите 11 октября – региональном форуме по безопасности, в котором участвуют США, Россия и Китай.

4 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР применит всю военную мощь, включая ядерное оружие, в случае посягательства на суверенитет республики. 8 октября Сеул заподозрил КНДР в строительстве атомной подводной лодки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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