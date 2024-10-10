Кобахидзе: восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем реально
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем реальным. Соответствующее заявление он сделал в интервью Общественному вещателю Грузии.
«В 1988, в 1989 и даже в 1990 г. никто не верил в то, что Советский Союз мог распасться, однако к концу 1991 г. он распался. Многое будет зависеть от конкретных процессов», – добавил он (цитата по ТАСС).
Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Они провозгласили ее в 1990-е гг. В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия атаковала город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой.
Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев объявил об «операции по принуждению грузинской стороны к миру» в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Россия не будет пересматривать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом 4 октября в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили по результатам встречи главы МИДа Сергея Лаврова с коллегами из этих стран – Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым.