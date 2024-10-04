Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД РФ: признание Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Ведомости

Россия не будет пересматривать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве по результатам встречи главы МИДа Сергея Лаврова с коллегами из этих стран – Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым.

«Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 г. о признании Республики Абхазии и Республики Южной Осетии пересмотру не подлежит», – говорится в сообщении ведомства. Российская сторона выразила готовность продолжать содействовать странам в вопросе обеспечения безопасности и социально-экономической сфере.

Во время встречи главы дипведомств выразили удовлетворение динамичным характером развития связей. Отдельное внимание стороны уделили координации усилий на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Министры договорились поддерживать высокий уровень доверительного диалога, чтобы продвинуть интересы государств на международной арене.

В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).

Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных