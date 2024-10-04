МИД РФ: признание Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру

Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.