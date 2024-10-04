МИД РФ: признание Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру
Россия не будет пересматривать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве по результатам встречи главы МИДа Сергея Лаврова с коллегами из этих стран – Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым.
«Акцентировано, что решение российского руководства от 2008 г. о признании Республики Абхазии и Республики Южной Осетии пересмотру не подлежит», – говорится в сообщении ведомства. Российская сторона выразила готовность продолжать содействовать странам в вопросе обеспечения безопасности и социально-экономической сфере.
Во время встречи главы дипведомств выразили удовлетворение динамичным характером развития связей. Отдельное внимание стороны уделили координации усилий на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Министры договорились поддерживать высокий уровень доверительного диалога, чтобы продвинуть интересы государств на международной арене.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость в 1990-е гг.).
Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. Она завершилась 12 августа. Спустя две недели Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. Грузия же по-прежнему считает их своими территориями.