Силы ПВО сбили 47 беспилотников за ночь над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
17 беспилотников уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской и два над Белгородской областями.
Из-за ночной атаки дрона на белгородское село Устинка пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В двух районах Краснодарского края обошлось без пострадавших, отчитался губернатор Вениамин Кондратьев. Из-за атаки беспилотников пострадали дома и имущество жителей. «В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали», – написал глава региона в Telegram-канале. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов, добавил он.
В ночь на 10 октября ПВО уничтожила над территорией России 92 украинских беспилотника, на 11 октября – 10 дронов.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.