Силы ПВО сбили 47 беспилотников за ночь над регионами России

В двух районах Краснодарского края обошлось без пострадавших, отчитался губернатор Вениамин Кондратьев. Из-за атаки беспилотников пострадали дома и имущество жителей. «В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали», – написал глава региона в Telegram-канале. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов, добавил он.