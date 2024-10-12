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Силы ПВО сбили 47 беспилотников за ночь над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

17 беспилотников уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской и два над Белгородской областями.

Из-за ночной атаки дрона на белгородское село Устинка пострадали трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В двух районах Краснодарского края обошлось без пострадавших, отчитался губернатор Вениамин Кондратьев. Из-за атаки беспилотников пострадали дома и имущество жителей. «В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь оперативно ликвидировали», – написал глава региона в Telegram-канале. Поврежденное имущество в обоих случаях помогут восстановить главы муниципалитетов, добавил он.

В ночь на 10 октября ПВО уничтожила над территорией России 92 украинских беспилотника, на 11 октября – 10 дронов.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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