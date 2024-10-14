FT: Армения подпишет мирное соглашение с Азербайджаном до середины ноября
Армения намерена подписать мирное соглашение с Азербайджаном до начала климатической конференции ООН COP29, которая пройдет с 11 по 22 ноября 2024 г. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на комментарий президента Армении Ваагна Хачатуряна.
Хачатурян рассказал изданию, что, несмотря на нерешенные вопросы, которые все еще нуждаются в согласовании, Армения приближается к концу переговоров, отметив, что подписание договора до климатической конференции – предпочтительный вариант. Как напоминает FT, в сентябре азербайджанская сторона, как принимающая конференцию сторона, призвала к перемирию для решения «единых вопросов». В декабре 2023 г. стало известно, что Баку примет выставку, Армения сначала выразила протест и предложила собственную площадку, но затем уступила после обмена военнопленными, пишет FT.
9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же он заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки. 10 сентября Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного договора. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика предлагает подписать согласованные пункты договора и продолжить работу над остальными. По словам премьера, документ предусматривает установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку. Он отметил прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ между странами.