Минфин США ввел санкции против связанных с Ираном компаний и танкеров
США ввели санкции против пяти компаний и их танкеров, которые, как утверждается, перевозят иранскую нефть и нефтепродукты, а также участвуют в разработке военной техники для России. Об этом сообщается на портале управления по контролю за иностранными активами минфина страны.
Под ограничения попали компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), РФ и Китае. Из российских компаний в списке значится ООО «Торговый дом Вектор» из Иркутска. Под санкции также попал гендиректор компании Артем Ямщиков.
Некоторые из предприятий, как утверждается, связаны с поддержкой хуситов. «Хуситы по-прежнему полагаются на международную сеть Саида аль-Джамаля (связан с Корпусом стражей исламской революции) и его посредников для транспортировки и продажи иранской нефти для продолжения своей кампании насилия», – говорится в комментарии минфина США.
Кроме того, под ограничения попали танкеры Gratia, Juvenis и Liana под флагом Палау, танкер Kapok под флагом Панамы, танкер Kukki под флагом Барбадоса и др.
14 октября против семи лиц и семи компаний из Ирана санкции ввел Евросоюз за якобы поддержку России. В черный список, в частности, попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о поставках оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.