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Минфин США ввел санкции против связанных с Ираном компаний и танкеров

Ведомости

США ввели санкции против пяти компаний и их танкеров, которые, как утверждается, перевозят иранскую нефть и нефтепродукты, а также участвуют в разработке военной техники для России. Об этом сообщается на портале управления по контролю за иностранными активами минфина страны.

Под ограничения попали компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), РФ и Китае. Из российских компаний в списке значится ООО «Торговый дом Вектор» из Иркутска. Под санкции также попал гендиректор компании Артем Ямщиков.

Некоторые из предприятий, как утверждается, связаны с поддержкой хуситов. «Хуситы по-прежнему полагаются на международную сеть Саида аль-Джамаля (связан с Корпусом стражей исламской революции) и его посредников для транспортировки и продажи иранской нефти для продолжения своей кампании насилия», – говорится в комментарии минфина США.

Кроме того, под ограничения попали танкеры Gratia, Juvenis и Liana под флагом Палау, танкер Kapok под флагом Панамы, танкер Kukki под флагом Барбадоса и др.

14 октября против семи лиц и семи компаний из Ирана санкции ввел Евросоюз за якобы поддержку России. В черный список, в частности, попали три иранские авиакомпании: Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air. Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о поставках оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие материалы СМИ, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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