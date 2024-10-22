На Украине ликвидируют медико-социальные комиссии из-за фальшивых инвалидностей

На Украине после массовой проверки были выявлены многочисленные факты оформления фальшивых инвалидностей для должностных лиц через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). В связи с этим президент страны Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание законопроекта о ликвидации МСЭК и формирование органа, который их заменит.