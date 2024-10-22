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На Украине ликвидируют медико-социальные комиссии из-за фальшивых инвалидностей

Ведомости

На Украине после массовой проверки были выявлены многочисленные факты оформления фальшивых инвалидностей для должностных лиц через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). В связи с этим президент страны Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание законопроекта о ликвидации МСЭК и формирование органа, который их заменит.

«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Законопроект о ликвидации комиссий кабмин должен разработать и внести в Верховную раду в течение месяца.

22 октября Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». После этого генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора, он подтвердил, что «многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины».

Издание «Страна.ua» пишет, что МСЭК представляли собой коррупционную вертикаль для решения вопросов по избежанию мобилизации. Присвоенная группа инвалидности давала возможность легально уклониться от призыва в армию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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