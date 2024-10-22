На Украине ликвидируют медико-социальные комиссии из-за фальшивых инвалидностей
На Украине после массовой проверки были выявлены многочисленные факты оформления фальшивых инвалидностей для должностных лиц через медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). В связи с этим президент страны Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание законопроекта о ликвидации МСЭК и формирование органа, который их заменит.
«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Законопроект о ликвидации комиссий кабмин должен разработать и внести в Верховную раду в течение месяца.
22 октября Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где осудил «ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов». После этого генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора, он подтвердил, что «многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины».
Издание «Страна.ua» пишет, что МСЭК представляли собой коррупционную вертикаль для решения вопросов по избежанию мобилизации. Присвоенная группа инвалидности давала возможность легально уклониться от призыва в армию.