Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС
Лидера Венесуэлы встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие российские официальные лица. Мадуро спустился с самолета в сопровождении представительной делегации.
Ранее, как сообщает ТАСС, в Казань прибыла Делси Родригес – исполнительный вице-президент, вице-президент по экономике и министр народной власти по нефти Венесуэлы.
22 октября Путин провел двусторонние встречи в рамках саммита БРИКС с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Русеф, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На нем ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.