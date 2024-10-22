Мадуро: БРИКС превратился в центр многополярного мира
БРИКС стал центром дипломатии и многополярного мира, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передает ТАСС.
«В особенности мы надеемся, что страны глобального будущего, к развитию которых мы стремимся через 200 лет после Симона Боливара, будут нести знамя равенства и свободы», – сказал Мадуро.
Ранее «Ведомости» писали о прибытии Мадуро на саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября.
На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.