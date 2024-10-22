Reuters: США давят на Индию в рамках расследования убийства лидера сикхов

По информации Reuters, покушение планировалось в Нью-Йорке, где проживал Паннун. Ранее США предъявили обвинение якобы экс-офицеру шпионской службы Индии Викашу Ядаву в организации заговора с целью убийства активиста Паннуна. В обвинительном заключении утверждалось, что с мая 2023 г. Ядав, которого в то время называли сотрудником индийского правительства, работал с ведомствами Индии за рубежом, чтобы организовать убийство. МИД Индии отрицал причастность своего правительства к заговору.