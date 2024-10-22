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Reuters: США давят на Индию в рамках расследования убийства лидера сикхов

Ведомости

Американские чиновники требуют от индийских коллег предоставить быстрый и полный отчет о ходе расследования покушения на одного из активистов движения сепаратистов-сикхов и по совместительству главы организации «Сикхи за справедливость» Гурпатванта Сингха Паннуна, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации Reuters, покушение планировалось в Нью-Йорке, где проживал Паннун. Ранее США предъявили обвинение якобы экс-офицеру шпионской службы Индии Викашу Ядаву в организации заговора с целью убийства активиста Паннуна. В обвинительном заключении утверждалось, что с мая 2023 г. Ядав, которого в то время называли сотрудником индийского правительства, работал с ведомствами Индии за рубежом, чтобы организовать убийство. МИД Индии отрицал причастность своего правительства к заговору.

15 октября агентство сообщило, что убийство лидера сикхов Хардипа Сингх Ниджары не повлияло на торговые отношения Индии и Канады. Ранее, в тот же день, Канада выслала индийских дипломатов по подозрению в убийстве Ниджары.

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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