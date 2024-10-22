Reuters: США давят на Индию в рамках расследования убийства лидера сикхов
Американские чиновники требуют от индийских коллег предоставить быстрый и полный отчет о ходе расследования покушения на одного из активистов движения сепаратистов-сикхов и по совместительству главы организации «Сикхи за справедливость» Гурпатванта Сингха Паннуна, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации Reuters, покушение планировалось в Нью-Йорке, где проживал Паннун. Ранее США предъявили обвинение якобы экс-офицеру шпионской службы Индии Викашу Ядаву в организации заговора с целью убийства активиста Паннуна. В обвинительном заключении утверждалось, что с мая 2023 г. Ядав, которого в то время называли сотрудником индийского правительства, работал с ведомствами Индии за рубежом, чтобы организовать убийство. МИД Индии отрицал причастность своего правительства к заговору.
15 октября агентство сообщило, что убийство лидера сикхов Хардипа Сингх Ниджары не повлияло на торговые отношения Индии и Канады. Ранее, в тот же день, Канада выслала индийских дипломатов по подозрению в убийстве Ниджары.
45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г.