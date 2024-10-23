Путин объяснил необходимость создания зерновой биржи БРИКС
Президент Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС для формирования справедливых и предсказуемых цен на зерно, что, по его мнению, обеспечит продовольственную безопасность.
Инициатива была озвучена на саммите организации в Казани. Путин отметил, что биржа может помочь защитить рынки от внешнего вмешательства, спекуляций и искусственного дефицита продуктов. В дальнейшем, как подчеркнул российский президент, биржа может превратиться в полноценную товарную площадку.