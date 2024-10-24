Пашинян заявил об урегулировании 80% вопросов с Баку для заключения мира

Ереван и Баку в течение последних месяцев анонсировали согласование проекта договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» на 80%. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на заседании стран БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани.