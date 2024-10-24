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Пашинян заявил об урегулировании 80% вопросов с Баку для заключения мира

Ведомости

Ереван и Баку в течение последних месяцев анонсировали согласование проекта договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» на 80%. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на заседании стран БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани.

Политик отметил, что сейчас уже сформулированы пункты об обоюдном признании территориальной целостности, взаимном отсутствии территориальных претензий и обязательстве не выдвигать подобных требований в будущем, а также установлении дипломатических отношений.

По словам Пашиняна, Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в октябре.

«Мы предлагаем Азербайджану подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь мир не только де-факто, но и де-юре, и продолжить работу по всем остальным вопросам», – подчеркнул Пашинян.

По его мнению, в условиях мирной обстановки в регионе решение остальных вопросов будет намного проще.

В заключение армянский премьер сообщил, что каким бы ни был мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать и подписать новые договоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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