Пашинян заявил об урегулировании 80% вопросов с Баку для заключения мира
Ереван и Баку в течение последних месяцев анонсировали согласование проекта договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» на 80%. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на заседании стран БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани.
Политик отметил, что сейчас уже сформулированы пункты об обоюдном признании территориальной целостности, взаимном отсутствии территориальных претензий и обязательстве не выдвигать подобных требований в будущем, а также установлении дипломатических отношений.
По словам Пашиняна, Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в октябре.
«Мы предлагаем Азербайджану подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь мир не только де-факто, но и де-юре, и продолжить работу по всем остальным вопросам», – подчеркнул Пашинян.
По его мнению, в условиях мирной обстановки в регионе решение остальных вопросов будет намного проще.
В заключение армянский премьер сообщил, что каким бы ни был мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать и подписать новые договоры.