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Российская ПВО за ночь сбила семь дронов и воздушный шар ВСУ

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и один воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны.

Три украинских БПЛА удалось нейтрализовать над акваторией Азовского моря, три – над территорией Белгородской области, еще один – в Брянской области. Один малоразмерный воздушный шар был уничтожен в небе над Ростовской областью.

Ночью 24 октября ПВО уничтожила три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре над Курской областью.

В ночь на 23 октября российские военные уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над в небе над Ростовской областью, 10 – над территорией Крыма. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, двигавшихся к Крымскому полуострову.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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