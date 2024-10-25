Российская ПВО за ночь сбила семь дронов и воздушный шар ВСУ
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и один воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны.
Три украинских БПЛА удалось нейтрализовать над акваторией Азовского моря, три – над территорией Белгородской области, еще один – в Брянской области. Один малоразмерный воздушный шар был уничтожен в небе над Ростовской областью.
Ночью 24 октября ПВО уничтожила три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре над Курской областью.
В ночь на 23 октября российские военные уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над в небе над Ростовской областью, 10 – над территорией Крыма. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, двигавшихся к Крымскому полуострову.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Саратовской области действует базовый уровень готовности.