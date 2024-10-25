Российская ПВО за ночь сбила семь дронов и воздушный шар ВСУ

В ночь на 23 октября российские военные уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников. Четыре БПЛА были уничтожены над в небе над Ростовской областью, 10 – над территорией Крыма. Кроме того, экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских безэкипажных катера, двигавшихся к Крымскому полуострову.