Силы ПВО перехватили 51 украинский беспилотник за ночь
Российские средства ПВО за ночь 27 октября перехватили 51 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Больше всего дронов – 18 – было сбито в небе над Тамбовской областью, еще 16 было уничтожено над Белгородской областью. Над Брянской, Липецкой и Орловской областями было сбито по четыре БПЛА. В Воронежской области ПВО сбила три дрона, а в Курской – один. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.
В прошлый раз о сбитых беспилотниках над Тамбовской областью Минобороны сообщало 1 сентября, тогда были поражены два БПЛА. Всего в ходе той массированной атаки ВСУ по регионам России было сбито 158 украинских БПЛА самолетного типа.
Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Бои продолжаются более 2,5 года. В результате боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.