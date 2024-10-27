Силы ПВО перехватили 51 украинский беспилотник за ночь

Больше всего дронов – 18 – было сбито в небе над Тамбовской областью, еще 16 было уничтожено над Белгородской областью. Над Брянской, Липецкой и Орловской областями было сбито по четыре БПЛА. В Воронежской области ПВО сбила три дрона, а в Курской – один. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.