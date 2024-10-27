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Силы ПВО перехватили 51 украинский беспилотник за ночь

Ведомости

Российские средства ПВО за ночь 27 октября перехватили 51 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов – 18 – было сбито в небе над Тамбовской областью, еще 16 было уничтожено над Белгородской областью. Над Брянской, Липецкой и Орловской областями было сбито по четыре БПЛА. В Воронежской области ПВО сбила три дрона, а в Курской – один. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.

В прошлый раз о сбитых беспилотниках над Тамбовской областью Минобороны сообщало 1 сентября, тогда были поражены два БПЛА. Всего в ходе той массированной атаки ВСУ по регионам России было сбито 158 украинских БПЛА самолетного типа.

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Бои продолжаются более 2,5 года. В результате боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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