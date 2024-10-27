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В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

Ведомости

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Узбекистане в 20.00 по местному времени (18.00 мск). 

На 17:00 по местному времени (15:00 мск) явка составила 71,52%, тогда проголосовали 14,2 млн человек из 19,94 млн избирателей в республике, следует из данных ЦИК.

Парламентские выборы в стране были признаны состоявшимися днем 27 октября, в 13:00 по местному времени (11:00 мск). Тогда на выборах проголосовали более 9,4 млн человек, явка составила 47,62%.

В выборах приняли участие все действующие партии в Узбекистане – Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш», Либерально-демократическая партия, Народно-демократическая партия, Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия. 

Парламентские выборы в Узбекистане в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы. Эта система позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. На некоторых участках в Ташкенте голосование впервые провели в электронном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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