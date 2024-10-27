В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Узбекистане в 20.00 по местному времени (18.00 мск).
На 17:00 по местному времени (15:00 мск) явка составила 71,52%, тогда проголосовали 14,2 млн человек из 19,94 млн избирателей в республике, следует из данных ЦИК.
Парламентские выборы в стране были признаны состоявшимися днем 27 октября, в 13:00 по местному времени (11:00 мск). Тогда на выборах проголосовали более 9,4 млн человек, явка составила 47,62%.
В выборах приняли участие все действующие партии в Узбекистане – Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш», Либерально-демократическая партия, Народно-демократическая партия, Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия.
Парламентские выборы в Узбекистане в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы. Эта система позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. На некоторых участках в Ташкенте голосование впервые провели в электронном виде.