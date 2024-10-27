В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

Парламентские выборы в Узбекистане в этом году проводятся на основе смешанной избирательной системы. Эта система позволяет 75 депутатам палаты избираться по одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе, еще 75 – по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. На некоторых участках в Ташкенте голосование впервые провели в электронном виде.