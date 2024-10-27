В ДНР сообщили об эвакуации американского наводчика

С начала боевых действий на Украине в России регулярно сообщают о возбужденных уголовных делах о госизмене в отношении наводчиков, работающих на Украину. 20 сентября на жителя ЛНР возбудили дело ст. 275 УК РФ (госизмена) по подозрению в передаче разведданных Украине для нанесения ракетных ударов.