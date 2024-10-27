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В ДНР сообщили об эвакуации американского наводчика

Ведомости

Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который, находясь на подконтрольной Украине территории, передавал Вооруженным силам (ВС) РФ оперативную информацию для нанесения ударов. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

«Kenneth M. (имя изменено) на протяжении двух лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению», – говорится в сообщении.

Кроме того, американец сыграл «ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении». Сейчас решается вопрос о предоставлении мужчине политического убежища и вступлении в гражданство России.

С начала боевых действий на Украине в России регулярно сообщают о возбужденных уголовных делах о госизмене в отношении наводчиков, работающих на Украину. 20 сентября на жителя ЛНР возбудили дело ст. 275 УК РФ (госизмена) по подозрению в передаче разведданных Украине для нанесения ракетных ударов.

11 октября Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима местную жительницу Викторию Мухаметову по статье о госизмене. По версии следствия, женщина за деньги передавала спецслужбам Украины сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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