В ДНР сообщили об эвакуации американского наводчика
Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который, находясь на подконтрольной Украине территории, передавал Вооруженным силам (ВС) РФ оперативную информацию для нанесения ударов. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.
«Kenneth M. (имя изменено) на протяжении двух лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению», – говорится в сообщении.
Кроме того, американец сыграл «ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении». Сейчас решается вопрос о предоставлении мужчине политического убежища и вступлении в гражданство России.
С начала боевых действий на Украине в России регулярно сообщают о возбужденных уголовных делах о госизмене в отношении наводчиков, работающих на Украину. 20 сентября на жителя ЛНР возбудили дело ст. 275 УК РФ (госизмена) по подозрению в передаче разведданных Украине для нанесения ракетных ударов.
11 октября Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима местную жительницу Викторию Мухаметову по статье о госизмене. По версии следствия, женщина за деньги передавала спецслужбам Украины сведения об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.