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Президент Финляндии: Украину примут в НАТО и ЕС

Ведомости

Украину рано или поздно примут в НАТО и ЕС, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Der Spiegel.

«Рано или поздно, безусловно [примут]. И в НАТО, и в ЕС. <...> Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», – заявил он.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета», а также приглашение Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.

18 октября Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО. 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не видит необходимости в настоящее время принимать решение о приглашении Украины в НАТО.

Вместе с тем 16 октября Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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