Президент Финляндии: Украину примут в НАТО и ЕС

16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета», а также приглашение Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.