Президент Финляндии: Украину примут в НАТО и ЕС
Украину рано или поздно примут в НАТО и ЕС, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Der Spiegel.
«Рано или поздно, безусловно [примут]. И в НАТО, и в ЕС. <...> Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», – заявил он.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета», а также приглашение Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.
18 октября Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что ФРГ сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО. 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не видит необходимости в настоящее время принимать решение о приглашении Украины в НАТО.
Вместе с тем 16 октября Шольц в ходе выступления в бундестаге заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине.