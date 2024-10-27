В офисе Зеленского предложили взыскать двойные пенсии с фиктивных инвалидов

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о начале проверки центров медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), итогом которой стало выявление более 4000 неправомерных заключений об инвалидности, которые были приняты без необходимых для этого оснований. Обвинения были предъявлены около 70 чиновникам, проверка проходила в рамках мер по усилению принудительной мобилизации, которая была объявлена на Украине после начала российской спецоперации и продолжается до сих пор.