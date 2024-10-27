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В офисе Зеленского предложили взыскать двойные пенсии с фиктивных инвалидов

Ведомости

Украинские чиновники, которые оформили себе фиктивную инвалидность для получения выплат, должны вернуть выплаченные им пенсии в удвоенном размере, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ходе телемарафона на местном телевидении.

«Должны это вернуть и заплатить столько же сверху», – сказал Подоляк (цитата по ТАСС).

Он также выразил мнение, что штрафы, которые необходимо выписать таким лицам, должны быть равны сумме незаконных выплат, полученных в течение 3–4 лет, чтобы таким образом компенсировать причиненный государству ущерб.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о начале проверки центров медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), итогом которой стало выявление более 4000 неправомерных заключений об инвалидности, которые были приняты без необходимых для этого оснований. Обвинения были предъявлены около 70 чиновникам, проверка проходила в рамках мер по усилению принудительной мобилизации, которая была объявлена на Украине после начала российской спецоперации и продолжается до сих пор.

В итоге в Киеве решили ликвидировать все центры МСЭК до конца года на фоне коррупционных рисков и негативного влияния на темпы мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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