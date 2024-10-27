В офисе Зеленского предложили взыскать двойные пенсии с фиктивных инвалидов
Украинские чиновники, которые оформили себе фиктивную инвалидность для получения выплат, должны вернуть выплаченные им пенсии в удвоенном размере, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ходе телемарафона на местном телевидении.
Он также выразил мнение, что штрафы, которые необходимо выписать таким лицам, должны быть равны сумме незаконных выплат, полученных в течение 3–4 лет, чтобы таким образом компенсировать причиненный государству ущерб.
До этого Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о начале проверки центров медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), итогом которой стало выявление более 4000 неправомерных заключений об инвалидности, которые были приняты без необходимых для этого оснований. Обвинения были предъявлены около 70 чиновникам, проверка проходила в рамках мер по усилению принудительной мобилизации, которая была объявлена на Украине после начала российской спецоперации и продолжается до сих пор.
В итоге в Киеве решили ликвидировать все центры МСЭК до конца года на фоне коррупционных рисков и негативного влияния на темпы мобилизации.