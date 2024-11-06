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Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой

Ведомости

Президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом он написал в соцсети X.

«Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки», – отметил Букеле.

Он также опубликовал совместные фотографии с Трампом.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232.

3 ноября «Ведомости» писали, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись накануне выборов. Они получили поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных воздержались от голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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