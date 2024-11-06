Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232.