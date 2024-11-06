Президент Сальвадора первым поздравил Трампа с победой
Президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом он написал в соцсети X.
«Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки», – отметил Букеле.
Он также опубликовал совместные фотографии с Трампом.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По прогнозам издания, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232.
3 ноября «Ведомости» писали, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись накануне выборов. Они получили поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных воздержались от голосования.