Болельщики из Тель-Авива подверглись нападению в Амстердаме
Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города. Об этом пишет Ynet.
Ynet утверждает, что на видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудили события в Амстердаме и были проинформированы по этому вопросу. В канцелярии премьер-министра сообщили, что Нетаньяху приказал «незамедлительно направить два спасательных самолета для оказания помощи» гражданам Израиля. Совет национальной безопасности рекомендовал израильтянам в Амстердаме избегать улиц и не использовать израильскую символику.
«Премьер-министр очень серьезно относится к этому ужасному инциденту и требует, чтобы правительство Нидерландов и силы безопасности Нидерландов решительно и быстро действовали против участников беспорядков и обеспечили безопасность наших граждан», – говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.