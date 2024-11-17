Власти Украины заявили об экстренных отключениях электричества
На Украине в связи с атакой на энергосистему введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил в Facebook
«Происходит очередная массированная атака на энергосистему <...> Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», – написал он.
«Страна.ua» пишет о взрывах в регионах со ссылкой на местные группы в соцсетях и сообщения властей. По данным издания, об этом сообщили в том числе в Львовской, Винницкой и в Ивано-Франковской областях, а в некоторых микрорайонах Хмельницкой области пропало электричество. Аварийные отключения света введены в Полтавской области, пишут украинские СМИ. Приходят также сообщения о разрушениях в Киеве.
Объекты энергетики пострадали после обстрела в Волынской области, в Одессе зафиксированы отключения электричества, в городе нет воды, передает издание со ссылкой на местные власти. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны. Минобороны РФ об ударах по украинским объектам пока не сообщало.
В российской оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что ВС России наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.