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Власти Украины заявили об экстренных отключениях электричества

Ведомости

На Украине в связи с атакой на энергосистему введены экстренные отключения электроэнергии, сообщил в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

«Происходит очередная массированная атака на энергосистему <...> Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии», – написал он.

«Страна.ua» пишет о взрывах в регионах со ссылкой на местные группы в соцсетях и сообщения властей. По данным издания, об этом сообщили в том числе в Львовской, Винницкой и в Ивано-Франковской областях, а в некоторых микрорайонах Хмельницкой области пропало электричество. Аварийные отключения света введены в Полтавской области, пишут украинские СМИ. Приходят также сообщения о разрушениях в Киеве.

Объекты энергетики пострадали после обстрела в Волынской области, в Одессе зафиксированы отключения электричества, в городе нет воды, передает издание со ссылкой на местные власти. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал обстрел одной из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны. Минобороны РФ об ударах по украинским объектам пока не сообщало.

В российской оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что ВС России наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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