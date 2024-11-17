Власти Украины заявили об экстренных отключениях электричества

«Страна.ua» пишет о взрывах в регионах со ссылкой на местные группы в соцсетях и сообщения властей. По данным издания, об этом сообщили в том числе в Львовской, Винницкой и в Ивано-Франковской областях, а в некоторых микрорайонах Хмельницкой области пропало электричество. Аварийные отключения света введены в Полтавской области, пишут украинские СМИ. Приходят также сообщения о разрушениях в Киеве.