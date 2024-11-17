Зеленский пообещал разрешить однополые браки на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подпишет законопроект, который разрешит однополым парам в стране заключать «семейные союзы», передает украинское интернет-издание «Страна».
Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания, Зеленский дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос после встречи со студентами, не приведя дополнительных деталей.
Издание отмечает, что законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины более года назад, но до сих пор не рассматривался.
В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено согласно действующему законодательству.