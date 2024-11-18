Премьер Армении попросил уйти в отставку ряд высокопоставленных чиновников

«Я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично», – написал Пашинян. При этом он отметил, что не может отрицать заслуги «партнеров в развитии государственности».