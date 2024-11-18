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Премьер Армении попросил уйти в отставку ряд высокопоставленных чиновников

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично», – написал Пашинян. При этом он отметил, что не может отрицать заслуги «партнеров в развитии государственности».

17 ноября новостной портал 24News.am сообщал, что в отставку подали министр внутренних дел Армении Ваге Казарян, глава министерства территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, председатель комитета госдоходов Рустам Бадасян, глава следственного комитета Аргишти Карамян и глава антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. Утверждается, что до этого Пашинян, в частности, провел беседу с министром территориального управления и главой комитета госдоходов.

18 ноября глава Высшего судебного совета (ВСС) Армении Карен Андреасян официально объявил о своей отставке на странице в Facebook. «Все очевидно, о глубинных причинах говорить не хочу, чтобы избежать множества интерпретаций и ложных гипотез», – написал он. Тогда же свою отставку подтвердил глава антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян, пишет Sputnik Армения. Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян также подтвердил информацию об отставке, сообщает ТАСС.

Пашинян раскритиковал работу судебных и правоохранительных органов на заседании правительства, которое прошло 15 ноября, писало издание Armenia Today. Он выразил недовольство уровнем преступности в стране и заявил тогда, что будет принимать решения. По словам премьера, в рамках его региональных визитов граждане страны жалуются на коррупцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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