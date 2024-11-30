Посольство: в результате обострения ситуации в Сирии россияне не пострадали
Российские граждане не пострадали в результате событий последних дней в Сирии, посольство в Дамаске работает штатно, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
«По имеющейся информации, пострадавших среди российских граждан нет. Посольство работает в штатном режиме, а охрана у нас усилена на постоянной основе», – сказали агентству.
30 ноября Reuters со ссылкой на заявление армии Сирии сообщило, что в течение последних дней десятки сирийских военных погибли и были ранены в результате атаки террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Сирийская оппозиция впервые за четыре с половиной года возобновила боевые действия против правительственных войск в провинции Алеппо. 27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты. На следующий день военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры».
Сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в провинциях Алеппо и Идлиб для борьбы против антиправительственных террористических группировок, передавал 29 ноября телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на армию.