Посольство: в результате обострения ситуации в Сирии россияне не пострадали

Сирийская оппозиция впервые за четыре с половиной года возобновила боевые действия против правительственных войск в провинции Алеппо. 27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты. На следующий день военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры».