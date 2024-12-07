Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей РФ с базы в Сирии

Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.