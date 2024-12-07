Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей РФ с базы в Сирии
В Средиземноморском регионе идут военные учения, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию в СМИ о том, что Москва вывела корабли с военно-морской базы в сирийском городе Тартусе.
«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума (цитата по «РИА Новости»).
OSINT-аналитики ранее заявили о признаках вывода российских кораблей с базы в Сирии. По данным Droxford Maritime, базу в Тартусе покинуло вспомогательное судно «Ельня». Другой аналитик сообщил, что это может быть первым сигналом возможной подготовки РФ к выводу кораблей из-за быстрого наступления повстанцев.
Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.