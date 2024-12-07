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Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей РФ с базы в Сирии

Ведомости

В Средиземноморском регионе идут военные учения, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию в СМИ о том, что Москва вывела корабли с военно-морской базы в сирийском городе Тартусе.

«Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума (цитата по «РИА Новости»).

OSINT-аналитики ранее заявили о признаках вывода российских кораблей с базы в Сирии. По данным Droxford Maritime, базу в Тартусе покинуло вспомогательное судно «Ельня». Другой аналитик сообщил, что это может быть первым сигналом возможной подготовки РФ к выводу кораблей из-за быстрого наступления повстанцев.

Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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