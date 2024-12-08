США нанесли десятки авиаударов по целям в Сирии
Вооруженные силы США нанесли десятки авиаударов по лагерям «Исламского государства» (ИГ,
Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГ были нанесены в рамках миссии по дезорганизации и разгрому террористических формирований, чтобы они не могли восстановить свое влияние, воспользовавшись ситуацией.
В ходе операции было поражено более 75 целей, удары наносились в том числе самолетами B-52, F-15 и A-10, пояснили в командовании.
«Не должно быть никаких сомнений в том, что мы не позволим ИГ воссоздаться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его каким-либо образом», – заявил генерал Майкл Эрик Курилла.
8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Последний прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, в России они получили политическое убежище.