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США нанесли десятки авиаударов по целям в Сирии

Ведомости

Вооруженные силы США нанесли десятки авиаударов по лагерям «Исламского государства» (ИГ, (организация признана террористической и запрещена в РФ)) в центральной части Сирии, сообщило центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).

Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГ были нанесены в рамках миссии по дезорганизации и разгрому террористических формирований, чтобы они не могли восстановить свое влияние, воспользовавшись ситуацией.

В ходе операции было поражено более 75 целей, удары наносились в том числе самолетами B-52, F-15 и A-10, пояснили в командовании. 

«Не должно быть никаких сомнений в том, что мы не позволим ИГ воссоздаться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его каким-либо образом», – заявил генерал Майкл Эрик Курилла.

8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Последний прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, в России они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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