США нанесли десятки авиаударов по целям в Сирии

«Не должно быть никаких сомнений в том, что мы не позволим ИГ воссоздаться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его каким-либо образом», – заявил генерал Майкл Эрик Курилла.