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Дания и Норвегия приостанавливают рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев

Ведомости

Миграционные ведомства Дании и Норвегии объявили о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища гражданам Сирии, где власть недавно захватили повстанцы-исламисты, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Апелляционный совет по делам беженцев Дании сообщил, что принял решение приостановить рассмотрение 69 дел, касающихся выходцев из Сирии, «в связи с очень непростой ситуацией в стране после падения режима Асада».

Организация также решила продлить крайний срок выезда для 50 сирийских беженцев, которые могут быть возвращены обратно и которым было отказано в выдаче вида на жительство.

Норвегия, по данным агентства, приостановила рассмотрение дел сирийских беженцев до стабилизации ситуации.

9 декабря Forbs со ссылкой на ведомство по делам миграции писал, что Германия также временно прекратит рассматривать заявки на убежище от сирийцев. Ранее страна приняла 1 млн граждан этого государства – почти каждого седьмого, кто уехал из Сирии после начала гражданской войны в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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