Дания и Норвегия приостанавливают рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев

9 декабря Forbs со ссылкой на ведомство по делам миграции писал, что Германия также временно прекратит рассматривать заявки на убежище от сирийцев. Ранее страна приняла 1 млн граждан этого государства – почти каждого седьмого, кто уехал из Сирии после начала гражданской войны в 2011 г.