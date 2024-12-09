Дания и Норвегия приостанавливают рассмотрение заявлений об убежище от сирийцев
Миграционные ведомства Дании и Норвегии объявили о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища гражданам Сирии, где власть недавно захватили повстанцы-исламисты, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Апелляционный совет по делам беженцев Дании сообщил, что принял решение приостановить рассмотрение 69 дел, касающихся выходцев из Сирии, «в связи с очень непростой ситуацией в стране после падения режима Асада».
Организация также решила продлить крайний срок выезда для 50 сирийских беженцев, которые могут быть возвращены обратно и которым было отказано в выдаче вида на жительство.
Норвегия, по данным агентства, приостановила рассмотрение дел сирийских беженцев до стабилизации ситуации.
9 декабря Forbs со ссылкой на ведомство по делам миграции писал, что Германия также временно прекратит рассматривать заявки на убежище от сирийцев. Ранее страна приняла 1 млн граждан этого государства – почти каждого седьмого, кто уехал из Сирии после начала гражданской войны в 2011 г.