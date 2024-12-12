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Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

Предложение было отвергнуто Владимиром Зеленским
Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе Стамбульских договоренностей 2022 г.

«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. Однако, судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружении, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», – заявил Песков.

В Кремле исходят из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. По словам Пескова, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

12 декабря Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто Зеленским. Орбан выразил сожаление и добавил, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в ЕС.

С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, отвергла идею. Несмотря на это, Минобороны РФ подтвердило соблюдение режима российскими войсками до завершения его действия в полночь 7 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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