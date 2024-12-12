Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на РождествоПредложение было отвергнуто Владимиром Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе Стамбульских договоренностей 2022 г.
«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. Однако, судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружении, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», – заявил Песков.
В Кремле исходят из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. По словам Пескова, российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.
12 декабря Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто Зеленским. Орбан выразил сожаление и добавил, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в ЕС.
С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, отвергла идею. Несмотря на это, Минобороны РФ подтвердило соблюдение режима российскими войсками до завершения его действия в полночь 7 января.