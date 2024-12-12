Орбан предложил Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество

«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными. Однако, судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружении, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», – заявил Песков.