Орбан сообщил об отказе Зеленского на предложение о перемирии на Рождество
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook
«Как грустно, что президент Зеленский явно отверг это предложение. Мы сделали всё что могли!» – отметил венгерский лидер. Орбан подчеркнул, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в ЕС.
В период с 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России был объявлен режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Президент России Владимир Путин поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, отвергла идею. Несмотря на это, Минобороны РФ подтвердило соблюдение режима российскими войсками до завершения его действия в полночь 7 января.