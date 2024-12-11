В период с 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России был объявлен режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Президент России Владимир Путин поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, отвергла идею. Несмотря на это, Минобороны РФ подтвердило соблюдение режима российскими войсками до завершения его действия в полночь 7 января.