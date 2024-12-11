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Орбан сообщил об отказе Зеленского на предложение о перемирии на Рождество

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его предложение о рождественском перемирии и крупном обмене пленными было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), выразив сожаление о позиции украинской стороны.

«Как грустно, что президент Зеленский явно отверг это предложение. Мы сделали всё что могли!» – отметил венгерский лидер. Орбан подчеркнул, что предложение было частью инициативы в конце председательства Венгрии в ЕС.

В период с 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России был объявлен режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Президент России Владимир Путин поручил ввести этот режим в канун православного Рождества. Украинская сторона, включая Зеленского, отвергла идею. Несмотря на это, Минобороны РФ подтвердило соблюдение режима российскими войсками до завершения его действия в полночь 7 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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