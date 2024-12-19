Путин: к спецоперации нужно было готовиться заранее
Решение о начале спецоперации нужно было принимать раньше и заранее к нему готовиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, если бы Путин мог вернуться в начало 2022 г., принял бы он решение о начале спецоперации, президент ответил утвердительно.
«Я бы подумал, что такое решение надо было принимать раньше. И готовиться к нему заранее и тщательнее», – заявил президент РФ.
Спецоперация России на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.