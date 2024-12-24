Кремль: президент Ирана не посетит Россию в новогодние праздники
Кремль не ожидает визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию на предстоящих новогодних праздниках. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В новогодние праздники <…> нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
23 декабря на сайте иранского президента сообщалось, что вице-премьер РФ Виталий Савельев на встрече с Пезешкианом передал ему «теплые приветствия» от главы российского государства Владимира Путина и приглашение посетить страну с визитом «в первые дни 2025 г.».
Ожидается, что во время личного визита Пезешкиана в Россию лидеры двух стран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В октябре об этом говорил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.
3 декабря Песков заявил, что Пезешкиан не посетит Россию до конца этого года. При этом представитель Кремля отметил, что стороны «не намерены тянуть» с подписанием договора.