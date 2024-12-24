Путин не планирует отдельно встречаться с Пашиняном в Петербурге

26 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, оно пройдет под председательством Пашиняна. Участие в мероприятии примет Путин, а также президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец в формате видеообращения). По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на заседании, в частности, будут подниматься вопросы работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов. Планируется обсудить ход работы по устранению барьеров и ограничений на внутреннем рынке союза, вопросы по нормализации законодательства в финансовой сфере, по повышению уровня легализации единого рынка услуг.