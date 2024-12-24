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Путин не планирует отдельно встречаться с Пашиняном в Петербурге

Ведомости

Планов насчет отдельной двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Отдельно не планируется, но у них будет возможность при необходимости поговорить "на полях", – сказал Песков (цитата по "Sputnik Армения").

26 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего евразийского экономического совета, оно пройдет под председательством Пашиняна. Участие в мероприятии примет Путин, а также президенты Казахстана, Белоруссии и Киргизии, лидеры стран-наблюдателей – Узбекистана и Кубы (кубинец в формате видеообращения). По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на заседании, в частности, будут подниматься вопросы работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов. Планируется обсудить ход работы по устранению барьеров и ограничений на внутреннем рынке союза, вопросы по нормализации законодательства в финансовой сфере, по повышению уровня легализации единого рынка услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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