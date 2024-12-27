Краснов потребовал признать террористическим «Правый сектор»

27 декабря Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Луганской народной республике (ЛНР) участника «Правого сектора». Задержанному инкриминируют участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По информации следствия, с октября 2022 г. мужчина принимал участие в боевых действиях против российских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР), а затем – в ЛНР.