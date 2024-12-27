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Краснов потребовал признать террористическим «Правый сектор»

Ведомости

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попросил Верховный суд России признать террористическими и запретить на территории страны ряд украинских организаций, включая «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минюст России.

Рассмотрение искового заявления Генпрокуратуры о признании террористическими организациями «Правой молодежи», объединения «Добровольческий украинский корпус» и «Правого сектора» назначено на 23 января 2025 г. на 10:30 мск.

27 декабря Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Луганской народной республике (ЛНР) участника «Правого сектора». Задержанному инкриминируют участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). По информации следствия, с октября 2022 г. мужчина принимал участие в боевых действиях против российских военных на территории Донецкой народной республики (ДНР), а затем – в ЛНР.

Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры РФ признал экстремистской деятельность «Правого сектора» в ноябре 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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