ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фотографий объектов ТЭКа

В июле 2024 г. служба сообщила о задержании жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене. Мужчина работал на одном из предприятий ВПК. По версии следствия, он установил контакт с представителем ГУР минобороны Украины и передал ему данные о расположенных в Новгородском районе войсковых частях. Также обвиняемый планировал передать противнику закрытые сведения о продукции, производимой на его предприятии.