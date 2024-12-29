ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фотографий объектов ТЭКа
Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России задержали по подозрению в госизмене россиянина, который передавал украинской разведке фотографии объектов ТЭКа в Подмосковье. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации службы, задержанный связался в Telegram с представителем главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Россиянин «по заданию куратора за денежное вознаграждение» собрал и передал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса в Московской области, уточнили в ФСБ.
В июле 2024 г. служба сообщила о задержании жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене. Мужчина работал на одном из предприятий ВПК. По версии следствия, он установил контакт с представителем ГУР минобороны Украины и передал ему данные о расположенных в Новгородском районе войсковых частях. Также обвиняемый планировал передать противнику закрытые сведения о продукции, производимой на его предприятии.
В ноябре сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле агента украинских спецслужб, который хотел совершить поджог на подстанции, питающей военно-промышленное предприятие.