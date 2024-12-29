Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана расследование крушения Embraer

Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. 28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Путин заявил, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских дронов, а российские средства ПВО отражали эти нападения.