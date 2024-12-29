Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана расследование крушения Embraer
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обсудил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым расследование обстоятельств крушения пассажирского самолета в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства.
На борту потерпевшего крушения самолета находились граждане РФ, Азербайджана, Киргизии и Казахстана, напомнили в СК. Бастрыкин и Алиев, как отмечается в сообщении, обсудили «налаженное всестороннее взаимодействие» российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.
Председатель СК заверил, что Москва привлекла к работе наиболее опытных сотрудников центрального аппарата в сфере расследования авиапроисшествий. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии проводится комплекс следственных действий, добавил Бастрыкин. По информации ведомства, стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования и выразили готовность к «дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству».
Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. 28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Путин заявил, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских дронов, а российские средства ПВО отражали эти нападения.