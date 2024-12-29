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Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана расследование крушения Embraer

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обсудил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым расследование обстоятельств крушения пассажирского самолета в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства.

На борту потерпевшего крушения самолета находились граждане РФ, Азербайджана, Киргизии и Казахстана, напомнили в СК. Бастрыкин и Алиев, как отмечается в сообщении, обсудили «налаженное всестороннее взаимодействие» российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

Председатель СК заверил, что Москва привлекла к работе наиболее опытных сотрудников центрального аппарата в сфере расследования авиапроисшествий. Для установления всех причин и обстоятельств трагедии проводится комплекс следственных действий, добавил Бастрыкин. По информации ведомства, стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования и выразили готовность к «дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству».

Самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. 28 декабря президент РФ Владимир Путин в беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», сообщили в Кремле. Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Путин заявил, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских дронов, а российские средства ПВО отражали эти нападения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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