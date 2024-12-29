В Сирии сообщили о гибели 17 человек при атаке со стороны Израиля
В результате удара Израиля по пригороду Дамаска погибли 17 мирных жителей, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на сирийские новостные источники.
По данным агентства, израильские силы атаковали город Адра. Еще несколько человек получили ранения. Телеканал Al Jazeera уточняет, что склад с боеприпасами атаковал беспилотник.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. На фоне взятия Дамаска Армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии. Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани в эфире Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну.
Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит контролировать ряд районов на Голанских высотах, пока не получит гарантий безопасности.