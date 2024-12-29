В Сирии сообщили о гибели 17 человек при атаке со стороны Израиля

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. На фоне взятия Дамаска Армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии. Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани в эфире Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну.