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В Сирии сообщили о гибели 17 человек при атаке со стороны Израиля

Ведомости

В результате удара Израиля по пригороду Дамаска погибли 17 мирных жителей, пишет иранское агентство Mehr со ссылкой на сирийские новостные источники.

По данным агентства, израильские силы атаковали город Адра. Еще несколько человек получили ранения. Телеканал Al Jazeera уточняет, что склад с боеприпасами атаковал беспилотник.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении прежнего правительства. На фоне взятия Дамаска Армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии. Лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани в эфире Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит контролировать ряд районов на Голанских высотах, пока не получит гарантий безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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