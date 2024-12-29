Пушков рассказал о стабилизации ситуации с протестами в Грузии

«Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 г., набрав почти 54% голосов. Оппозиция, а также Зурабишвили, заявили о «фальсификации» выборов и потребовали проведения нового голосования, в чем им было отказано, поскольку доказательств допущения серьезных нарушений на выборах представлено не было. В результате в Тбилиси начались протесты, которые иногда перерастали в столкновения с полицией и задержания.