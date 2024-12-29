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Пушков рассказал о стабилизации ситуации с протестами в Грузии

Ведомости

Интенсивность протестов в Грузии постепенно стихает, а новая власть выглядит стабильной, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Похоже, протесты в Грузии пошли на убыль. Власть выглядит стабильной. Новый президент приведен к присяге. Зурабишвили все же покинула президентский дворец, правда, по ее словам, прихватив с собой «легитимность». Трудно сказать, что она имеет ввиду: никакой новой легитимности у нее нет, а которая была – вся вышла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее 12 декабря избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. До этого теперь уже бывший президент страны  Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию, заявив, что забрала с собой «легитимность».

«Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 г., набрав почти 54% голосов. Оппозиция, а также Зурабишвили, заявили о «фальсификации» выборов и потребовали проведения нового голосования, в чем им было отказано, поскольку доказательств допущения серьезных нарушений на выборах представлено не было. В результате в Тбилиси начались протесты, которые иногда перерастали в столкновения с полицией и задержания.

Новая волна протестов началась после того, как местные власти отложили переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 г на фоне того, что Европарламент принял резолюцию с непризнанием результатов парламентских выборов в Грузии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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