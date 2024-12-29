Пушков рассказал о стабилизации ситуации с протестами в Грузии
Интенсивность протестов в Грузии постепенно стихает, а новая власть выглядит стабильной, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Похоже, протесты в Грузии пошли на убыль. Власть выглядит стабильной. Новый президент приведен к присяге. Зурабишвили все же покинула президентский дворец, правда, по ее словам, прихватив с собой «легитимность». Трудно сказать, что она имеет ввиду: никакой новой легитимности у нее нет, а которая была – вся вышла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее 12 декабря избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. До этого теперь уже бывший президент страны Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию, заявив, что забрала с собой «легитимность».
«Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 г., набрав почти 54% голосов. Оппозиция, а также Зурабишвили, заявили о «фальсификации» выборов и потребовали проведения нового голосования, в чем им было отказано, поскольку доказательств допущения серьезных нарушений на выборах представлено не было. В результате в Тбилиси начались протесты, которые иногда перерастали в столкновения с полицией и задержания.
Новая волна протестов началась после того, как местные власти отложили переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 г на фоне того, что Европарламент принял резолюцию с непризнанием результатов парламентских выборов в Грузии.