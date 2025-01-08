Блинкен усомнился в возможности присоединения Гренландии к США

«Мы добиваемся лучших результатов, когда тесно сотрудничаем с нашими союзниками, а не говорим или делаем что-то, что может их оттолкнуть, – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. – Сказав это, следует отметить, что идея, высказанная относительно Гренландии, очевидно, не является хорошей. Но, возможно, более важно то, что она явно не будет реализована, поэтому, вероятно, не стоит тратить много времени на ее обсуждение».