Блинкен усомнился в возможности присоединения Гренландии к США
Идея, высказанная избранным президентом Дональдом Трампом относительно того, что Гренландия должна быть частью США, плохая и не будет осуществлена, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы добиваемся лучших результатов, когда тесно сотрудничаем с нашими союзниками, а не говорим или делаем что-то, что может их оттолкнуть, – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. – Сказав это, следует отметить, что идея, высказанная относительно Гренландии, очевидно, не является хорошей. Но, возможно, более важно то, что она явно не будет реализована, поэтому, вероятно, не стоит тратить много времени на ее обсуждение».
Барро в ответ на вопрос, думает ли он, что США захватят Гренландию, заявил: «Нет».
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».
7 января Трамп сообщил, что представители Гренландии оказали великолепный прием Дональду Трампу-младшему и членам делегации США. Газета The Hill написала, что, если избранный президент США реализует план по присоединению Гренландии, НАТО прекратит свое существование, поскольку остров входит в состав Дании – члена Североатлантического альянса.
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.