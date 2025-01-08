Премьер-министр Испании увидел угрозу возрождения фашизма в Европе
Над Европой нависла угроза возрождения фашизма, заявил премьер-министр Испании Педро Санчез, говоря об укреплении электоральных позиций правых европейских партий, передает Reuters.
«Фашизм, который, как мы думали, остался позади, стал третьей политической силой в Европе», – сказал испанский премьер в ходе выступления в мадридском музее «Рейна София», посвященном 50-летию смерти Франсиско Франко.
Санчез также обвинил «богатейшего человека планеты», то есть миллиардера Илона Маска, в поддержке правых партий в ЕС, хотя по имени он его и не назвал.
Памятные события, как отметил премьер, призваны подчеркнуть социальную, политическую и экономическую трансформацию Испании, а также почтить память тех, кто боролся за то, чтобы молодые люди не были завербованы сторонниками крайне-правой идеологии.
Вместе с тем, продолжает агентство, популярность правых партий растет и в самой Испании, как показали последние опросы, консервативная «Народная партия» (PP) и крайне-правя Vox смогли укрепить свои позиции. В частности, каждый шестой участник январского опроса El Pais выразил готовность голосовать за Vox.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск может испортить отношения между США и союзниками по «Большой семерке», поскольку он в последнее время начал оказывать активную поддержку правым партиям в ряде европейских стран, включая Германию и Великобританию, что вызвало недовольство местных властей.