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Премьер-министр Испании увидел угрозу возрождения фашизма в Европе

Ведомости

Над Европой нависла угроза возрождения фашизма, заявил премьер-министр Испании Педро Санчез, говоря об укреплении электоральных позиций правых европейских партий, передает Reuters.

«Фашизм, который, как мы думали, остался позади, стал третьей политической силой в Европе», – сказал испанский премьер в ходе выступления в мадридском музее «Рейна София», посвященном 50-летию смерти Франсиско Франко.

Санчез также обвинил «богатейшего человека планеты», то есть миллиардера Илона Маска, в поддержке правых партий в ЕС, хотя по имени он его и не назвал.

Памятные события, как отметил премьер, призваны подчеркнуть социальную, политическую и экономическую трансформацию Испании, а также почтить память тех, кто боролся за то, чтобы молодые люди не были завербованы сторонниками крайне-правой идеологии.

Вместе с тем, продолжает агентство, популярность правых партий растет и в самой Испании, как показали последние опросы, консервативная «Народная партия» (PP) и крайне-правя Vox смогли укрепить свои позиции. В частности, каждый шестой участник январского опроса El Pais выразил готовность голосовать за Vox.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск может испортить отношения между США и союзниками по «Большой семерке», поскольку он в последнее время начал оказывать активную поддержку правым партиям в ряде европейских стран, включая Германию и Великобританию, что вызвало недовольство местных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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