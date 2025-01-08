США поприветствовали прекращение транзита российского газа через Украину

«На этой неделе, как вы, вероятно, знаете, впервые с 1991 г. Украина перестала быть транзитным коридором для российского газа в Европу. В новогодний день Украина прекратила все поставки газа в европейские страны, проходящие через ее территорию», – сказал Кирби во время брифинга для прессы. – «Мы, конечно, приветствуем решение Украины и ее решимость в этом вопросе».