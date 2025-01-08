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США поприветствовали прекращение транзита российского газа через Украину

Кирби указал, что США смогли нарастить поставки СПГ в Европу
Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«На этой неделе, как вы, вероятно, знаете, впервые с 1991 г. Украина перестала быть транзитным коридором для российского газа в Европу. В новогодний день Украина прекратила все поставки газа в европейские страны, проходящие через ее территорию», – сказал Кирби во время брифинга для прессы. – «Мы, конечно, приветствуем решение Украины и ее решимость в этом вопросе».

Кирби также сказал, что конфликт на Украине показал уязвимость Европы из-за ее исторической зависимости от российского газа.

«ЕС при интенсивной поддержке США отреагировал на это, ускорив усилия по диверсификации источников энергии, и мы полностью перерисовали энергетическую карту Европы», – сказал он. – «Поддержка США Европы сыграла ключевую роль в этом переходе».

Кирби отметил, что в самом начале конфликта на Украине Вашингтон приложил усилия для увеличения поставок СПГ в Европу, и сегодня 50% европейского импорта СПГ приходится на США.

«Мы продолжаем работать с Европой, поддерживая эти усилия и расширяя их, в том числе через рабочую группу США-ЕС по энергетической безопасности и Энергетический совет США-ЕС», – добавил он .

С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет, потому что его невозможно заключить в короткий срок. Ранее о решении отказаться от транзита российского газа заявило руководство Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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