США поприветствовали прекращение транзита российского газа через Украину

США поприветствовали прекращение транзита российского газа через УкраинуКирби указал, что США смогли нарастить поставки СПГ в Европу
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«На этой неделе, как вы, вероятно, знаете, впервые с 1991 г. Украина перестала быть транзитным коридором для российского газа в Европу. В новогодний день Украина прекратила все поставки газа в европейские страны, проходящие через ее территорию», – сказал Кирби во время брифинга для прессы. – «Мы, конечно, приветствуем решение Украины и ее решимость в этом вопросе».
Кирби также сказал, что конфликт на Украине показал уязвимость Европы из-за ее исторической зависимости от российского газа.
«ЕС при интенсивной поддержке США отреагировал на это, ускорив усилия по диверсификации источников энергии, и мы полностью перерисовали энергетическую карту Европы», – сказал он. – «Поддержка США Европы сыграла ключевую роль в этом переходе».
Кирби отметил, что в самом начале конфликта на Украине Вашингтон приложил усилия для увеличения поставок СПГ в Европу, и сегодня 50% европейского импорта СПГ приходится на США.
«Мы продолжаем работать с Европой, поддерживая эти усилия и расширяя их, в том числе через рабочую группу США-ЕС по энергетической безопасности и Энергетический совет США-ЕС», – добавил он .
С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет, потому что его невозможно заключить в короткий срок. Ранее о решении отказаться от транзита российского газа заявило руководство Украины.