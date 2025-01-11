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Протестующие в Улан-Баторе перекрыли проспект и потребовали отставки кабмина

Ведомости

В столице Монголии проходит акция с требованием отставки правительства, протестующие заблокировали центральный проспект, передает издание News.mn.

Демонстрацию на площади Сухэ-Батора проводит партия «Альянс свободы». Протестующие потребовали, чтобы на встречу к ним на центральную площадь вышли премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, говорится в публикации. По данным издания, протестующие заблокировали дорогу, ведущую к центральной площади, в результате движение автобусов по одному из маршрутов было закрыто на два часа. 

«Время от времени протестующие пытаются взять дворец штурмом, а силы государственной безопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту. Сотрудники полиции также работают в подкреплении», – говорится в материале.

Правительство премьера Оюун-Эрденэ, как считают в партии, не может решить проблемы смога, пробок, бедности, коррупции, налоги и безработицы. Поэтому, как отмечается в заявлении, правительство следует отправить в отставку. Партия направила официальное письмо 33 членам парламента с призывом к отставке правительства. Ожидается, что акция протеста продлится до 22 января. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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