Протестующие в Улан-Баторе перекрыли проспект и потребовали отставки кабмина
В столице Монголии проходит акция с требованием отставки правительства, протестующие заблокировали центральный проспект, передает издание News.mn.
Демонстрацию на площади Сухэ-Батора проводит партия «Альянс свободы». Протестующие потребовали, чтобы на встречу к ним на центральную площадь вышли премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, говорится в публикации. По данным издания, протестующие заблокировали дорогу, ведущую к центральной площади, в результате движение автобусов по одному из маршрутов было закрыто на два часа.
«Время от времени протестующие пытаются взять дворец штурмом, а силы государственной безопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту. Сотрудники полиции также работают в подкреплении», – говорится в материале.
Правительство премьера Оюун-Эрденэ, как считают в партии, не может решить проблемы смога, пробок, бедности, коррупции, налоги и безработицы. Поэтому, как отмечается в заявлении, правительство следует отправить в отставку. Партия направила официальное письмо 33 членам парламента с призывом к отставке правительства. Ожидается, что акция протеста продлится до 22 января.