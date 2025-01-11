Протестующие в Улан-Баторе перекрыли проспект и потребовали отставки кабмина

Демонстрацию на площади Сухэ-Батора проводит партия «Альянс свободы». Протестующие потребовали, чтобы на встречу к ним на центральную площадь вышли премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, говорится в публикации. По данным издания, протестующие заблокировали дорогу, ведущую к центральной площади, в результате движение автобусов по одному из маршрутов было закрыто на два часа.