Израиль направит переговорщиков в Доху для обсуждения освобождения заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить команду израильских переговорщиков в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства пишет ТАСС.
Решение было принято после совещания с участием министра обороны Исраэля Каца, руководителей служб безопасности и представителей администраций США. В команду переговорщиков вошли глава разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Ронен Бар, генерал-майор в отставке Ницан Алон и политический советник Офир Фальк.
Цель миссии – продвинуть переговоры по освобождению заложников, которых «Хамас» захватил в ходе нападения 7 октября 2023 г. Тогда боевики проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных районов и захватив более 240 человек. По последним данным, в секторе Газа остаются 98 заложников.
В конце ноября 2023 г. часть заложников была освобождена во время гуманитарной паузы. Но после возобновления боевых действий переговоры о новом режиме прекращения огня продолжаются. Израиль ведет военную операцию в Газе с целью уничтожения структур «Хамаса» и полного освобождения заложников.