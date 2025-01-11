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Израиль направит переговорщиков в Доху для обсуждения освобождения заложников

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить команду израильских переговорщиков в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства пишет ТАСС.

Решение было принято после совещания с участием министра обороны Исраэля Каца, руководителей служб безопасности и представителей администраций США. В команду переговорщиков вошли глава разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Ронен Бар, генерал-майор в отставке Ницан Алон и политический советник Офир Фальк.

Цель миссии – продвинуть переговоры по освобождению заложников, которых «Хамас» захватил в ходе нападения 7 октября 2023 г. Тогда боевики проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных районов и захватив более 240 человек. По последним данным, в секторе Газа остаются 98 заложников.

В конце ноября 2023 г. часть заложников была освобождена во время гуманитарной паузы. Но после возобновления боевых действий переговоры о новом режиме прекращения огня продолжаются. Израиль ведет военную операцию в Газе с целью уничтожения структур «Хамаса» и полного освобождения заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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