Израиль направит переговорщиков в Доху для обсуждения освобождения заложников

Цель миссии – продвинуть переговоры по освобождению заложников, которых «Хамас» захватил в ходе нападения 7 октября 2023 г. Тогда боевики проникли на израильскую территорию, убив жителей приграничных районов и захватив более 240 человек. По последним данным, в секторе Газа остаются 98 заложников.