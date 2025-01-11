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Посольство России в Лондоне: санкции Великобритании ударят по британцам

Ведомости

Введенные Великобританией санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ухудшат положение простых британцев и местного бизнеса, говорится в заявлении посольства России в Лондоне, опубликованном в Telegram-канале.

По мнению дипмиссии, ограничения приведут к усилению волатильности мирового энергетического рынка.

«Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это в конечном счете бьет по потребителю – простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут», – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что от санкций могут пострадать также страны Глобального Юга, интересующие западные государства «лишь в качестве объекта неоколониальной политики». При этом единственным бенефициаром ограничений Россия считает американских поставщиков энергоресурсов.

10 января Великобритания вслед за США ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». По данным британского МИДа, целью этих ограничительных мер является подрыв финансовой базы российской военной экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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