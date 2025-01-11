Посольство России в Лондоне: санкции Великобритании ударят по британцам
По мнению дипмиссии, ограничения приведут к усилению волатильности мирового энергетического рынка.
«Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это в конечном счете бьет по потребителю – простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут», – говорится в заявлении.
В посольстве подчеркнули, что от санкций могут пострадать также страны Глобального Юга, интересующие западные государства «лишь в качестве объекта неоколониальной политики». При этом единственным бенефициаром ограничений Россия считает американских поставщиков энергоресурсов.
10 января Великобритания вслед за США ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». По данным британского МИДа, целью этих ограничительных мер является подрыв финансовой базы российской военной экономики.