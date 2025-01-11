Посольство России в Лондоне: санкции Великобритании ударят по британцам

«Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это в конечном счете бьет по потребителю – простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут», – говорится в заявлении.