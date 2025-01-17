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Байден смягчил приговоры 2500 осужденным по наркотическим статьям

Ведомости

Президент США Джо Байден помиловал около 2500 человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня я смягчаю приговоры почти 2500 человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, которые отбывают непропорционально длительные сроки по сравнению с действующим законодательством», – сказал он.

Помилования происходят в преддверии ухода Байдена с поста президента США. 20 января состоится инаугурация избранного президента США республиканца Дональда Трампа.

12 декабря 2024 г. Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. Белый дом сообщил, что администрация Байдена продолжит рассматривать ходатайства о помиловании для обеспечения равного правосудия в соответствии с законом, содействием общественной безопасности, поддержанием реабилитации осужденных.

До этого Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Это произошло после заверений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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