Байден смягчил приговоры 2500 осужденным по наркотическим статьям

До этого Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Это произошло после заверений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном.