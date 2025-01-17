Байден смягчил приговоры 2500 осужденным по наркотическим статьям
Президент США Джо Байден помиловал около 2500 человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.
«Сегодня я смягчаю приговоры почти 2500 человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, которые отбывают непропорционально длительные сроки по сравнению с действующим законодательством», – сказал он.
Помилования происходят в преддверии ухода Байдена с поста президента США. 20 января состоится инаугурация избранного президента США республиканца Дональда Трампа.
12 декабря 2024 г. Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил приговоры для порядка 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. Белый дом сообщил, что администрация Байдена продолжит рассматривать ходатайства о помиловании для обеспечения равного правосудия в соответствии с законом, содействием общественной безопасности, поддержанием реабилитации осужденных.
До этого Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. В заявлении американского лидера говорилось, что судебные преследования Хантера были политизированы. Это произошло после заверений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном.