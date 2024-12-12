Байден помиловал 39 человек
Президент США Джо Байден помиловал 39 человек и смягчил приговоры почти 1500 американцам, сообщили в Белом доме.
«Президент смягчает приговоры почти 1500 лицам, которые были помещены под домашний арест во время пандемии COVID-19. Он также помиловал 39 человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления», – говорится в сообщении.
Белый дом отмечает, что это «крупнейшее однодневное помилование в современной истории» США: «В совокупности эти действия основываются на послужном списке президента по реформе уголовного правосудия». Сообщается, что Байден в ближайшие недели продолжит рассматривать дополнительные помилования и смягчения наказания.
Президент-демократ в своем заявлении сообщил, что как глава государства он имеет «большую привилегию проявить милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию».
«Крупнейшее однодневное помилование» последовало за помилованием Байденом своего сына Хантера в начале декабря. Хантера Байдена обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. До этого американский президент заявлял, что не помилует сына. Он при этом говорил, что Хантера Байдена преследуют «избирательно и несправедливо».
Всего Байдену-младшему грозило до 25 лет лишения свободы. Газета The New York Times при этом писала, что этот срок бы сократили. Politico сообщало, что своим помилованием Байден также обезопасил своего сына от преследований после начала срока Трампа – он не сможет отменить решение о помиловании и начать новые расследования.