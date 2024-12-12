Байден помиловал 39 человек

Всего Байдену-младшему грозило до 25 лет лишения свободы. Газета The New York Times при этом писала, что этот срок бы сократили. Politico сообщало, что своим помилованием Байден также обезопасил своего сына от преследований после начала срока Трампа – он не сможет отменить решение о помиловании и начать новые расследования.