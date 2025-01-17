МАГАТЭ сообщило о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, в районе объекта каждый день происходят взрывы. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.
«На Запорожской АЭС, где общая ситуация остается нестабильной из-за близости к линии фронта, команда МАГАТЭ сообщила о множестве взрывов, которые происходят каждый день, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», – говорится в сообщении агентства.
5 января украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал тренажерный центр ЗАЭС. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших и разрушений не было.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает объективных оценок и внятной реакции со стороны руководства МАГАТЭ после атаки вооруженных сил Украины на объект станции 5 января. По ее словам, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Дипломат также напомнила о декабрьском обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, обратив внимание на то, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата агентства.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.