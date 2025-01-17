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МАГАТЭ сообщило о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Ведомости

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается нестабильной, в районе объекта каждый день происходят взрывы. Об этом говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

«На Запорожской АЭС, где общая ситуация остается нестабильной из-за близости к линии фронта, команда МАГАТЭ сообщила о множестве взрывов, которые происходят каждый день, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», – говорится в сообщении агентства.

5 января украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал тренажерный центр ЗАЭС. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших и разрушений не было.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает объективных оценок и внятной реакции со стороны руководства МАГАТЭ после атаки вооруженных сил Украины на объект станции 5 января. По ее словам, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Дипломат также напомнила о декабрьском обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, обратив внимание на то, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата агентства.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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