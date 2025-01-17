МАГАТЭ сообщило о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает объективных оценок и внятной реакции со стороны руководства МАГАТЭ после атаки вооруженных сил Украины на объект станции 5 января. По ее словам, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Дипломат также напомнила о декабрьском обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, обратив внимание на то, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата агентства.