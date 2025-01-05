ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дрона
Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате инцидента никто не пострадал, сообщил Telegram-канал станции.
Прилет дрона, как уточняется в сообщении, пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра. Там находится «единственный в мире» полномасштабный тренажер реакторного зала. По данным станции, в результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы. Атаки со стороны Украины являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнул представитель станции.
В ноябре прошлого года ВСУ пять раз за день обстреляли окрестности Энергодара и ЗАЭС. Кроме того, были сбиты три дрона и повреждено административное здание, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российское войска тогда уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов для ударов по ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.