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ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дрона

Ведомости

Украинский дрон атаковал тренажерный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате инцидента никто не пострадал, сообщил Telegram-канал станции.

Прилет дрона, как уточняется в сообщении, пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра. Там находится «единственный в мире» полномасштабный тренажер реакторного зала. По данным станции, в результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы. Атаки со стороны Украины являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН, подчеркнул представитель станции.

В ноябре прошлого года ВСУ пять раз за день обстреляли окрестности Энергодара и ЗАЭС. Кроме того, были сбиты три дрона и повреждено административное здание, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российское войска тогда уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов для ударов по ЗАЭС.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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