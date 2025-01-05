ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС при помощи дрона

В ноябре прошлого года ВСУ пять раз за день обстреляли окрестности Энергодара и ЗАЭС. Кроме того, были сбиты три дрона и повреждено административное здание, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российское войска тогда уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов для ударов по ЗАЭС.