Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Россия ожидает внятной реакции МАГАТЭ на атаку ВСУ на объект Запорожской АЭС

Ведомости

Россия ожидает объективных оценок и внятной реакции со стороны руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Напомнив об обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, Захарова отметила, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата МАГАТЭ.

«Агентству давно пора назвать вещи своими именами и заявить украинской стороне о недопустимости ее атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям», – сказала представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что Россия настоятельно призывает международное сообщество безотлагательно и с максимальной серьезностью отреагировать на продолжающиеся атаки киевского режима на российские объекты ядерно-энергетической инфраструктуры.

5 января дрон ВСУ атаковал тренажерный центр ЗАЭС, обошлось без пострадавших и разрушений. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, где размещен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль специалистов агентства на дороге к Запорожской АЭС, обошлось без жертв. В МИД РФ заявили, что нападение ВСУ на автомобили экспертов МАГАТЭ у Запорожской АЭС является вопиющим неуважением к иммунитету сотрудников международных организаций.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты атомной станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных