Россия ожидает внятной реакции МАГАТЭ на атаку ВСУ на объект Запорожской АЭС

По словам дипломата, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Напомнив об обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, Захарова отметила, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата МАГАТЭ.