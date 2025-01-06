Россия ожидает внятной реакции МАГАТЭ на атаку ВСУ на объект Запорожской АЭС
Россия ожидает объективных оценок и внятной реакции со стороны руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, атаки происходили «буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства». Напомнив об обстреле направлявшейся на станцию автомобильной колонны с экспертами МАГАТЭ и о недавних ударах по станции, Захарова отметила, что Киев ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу судьбу представителей секретариата МАГАТЭ.
«Агентству давно пора назвать вещи своими именами и заявить украинской стороне о недопустимости ее атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям», – сказала представитель МИДа.
Захарова подчеркнула, что Россия настоятельно призывает международное сообщество безотлагательно и с максимальной серьезностью отреагировать на продолжающиеся атаки киевского режима на российские объекты ядерно-энергетической инфраструктуры.
5 января дрон ВСУ атаковал тренажерный центр ЗАЭС, обошлось без пострадавших и разрушений. Прилет дрона пришелся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, где размещен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль специалистов агентства на дороге к Запорожской АЭС, обошлось без жертв. В МИД РФ заявили, что нападение ВСУ на автомобили экспертов МАГАТЭ у Запорожской АЭС является вопиющим неуважением к иммунитету сотрудников международных организаций.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты атомной станции в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.