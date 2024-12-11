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МИД РФ назвал атаку Киева на авто МАГАТЭ неуважением к международной организации

Ведомости

Нападение ВСУ на автомобили экспертов МАГАТЭ у Запорожской АЭС – это вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций, заявила пресс-служба МИД России.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль специалистов агентства на дороге к Запорожской АЭС.

«Сегодня на пути к Запорожской атомной электростанции на Украине беспилотником был нанесен удар, что привело к серьезному повреждению служебного транспортного средства МАГАТЭ. Обошлось без жертв», – рассказал Гросси в соцсети X. Он осудил нападение на сотрудников агентства, пытающихся предотвратить ядерную катастрофу во время конфликта.

Через полтора часа после происшествия Украина также нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из н. п. Каменское после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии фронта.

В МИДе отметили, что разделяют возмущение руководства агентства в связи с «провокационными и безрассудными действиями киевского режима». Согласно заявлению министерства, ВСУ не только пытаются атаковать российские ядерные объекты, но и подвергают смертельной опасности членов международных организаций, а также российских военных, сопровождавших экспертов МАГАТЭ на АЭС.

8 декабря «Ведомости» писали о деятельности МАГАТЭ, а также об истории создания самого агентства. Международная организация по атомной энергии является ведущим мировым межправительственным объединением, которое занимается вопросами применения ядерной науки в мирных целях. МАГАТЭ входит в систему ООН, хотя формально отделено от нее.

В 1953 г. президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил на Генассамблее ООН с речью «Атом для мира». На фоне доминировавших во время холодной войны опасений относительно ядерного оружия он сделал акцент на пользе мирного атома, особенно для развивающихся стран. Эйзенхауэр призвал к созданию международного агентства по ядерной энергетике, которое бы содействовало ее мирному использованию «на благо всего человечества», а также контролировало бы распространение ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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