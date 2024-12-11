МИД РФ назвал атаку Киева на авто МАГАТЭ неуважением к международной организации

В 1953 г. президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил на Генассамблее ООН с речью «Атом для мира». На фоне доминировавших во время холодной войны опасений относительно ядерного оружия он сделал акцент на пользе мирного атома, особенно для развивающихся стран. Эйзенхауэр призвал к созданию международного агентства по ядерной энергетике, которое бы содействовало ее мирному использованию «на благо всего человечества», а также контролировало бы распространение ядерного оружия.