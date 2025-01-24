Минфин Эстонии раскритиковал планы Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

«На данный момент это только слова, никаких реальных планов за ними нет. В общем, ни у кого нет плана 5%-го роста», – сказал Лиги (цитата по «Интерфакс»). Он призвал «проявить разум» к высказываниям Трампа и оставить в стороне подобные планы.