Минфин Эстонии раскритиковал планы Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги выступил с критикой в адрес планов президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП каждой страны НАТО, назвав их «просто словами».
Он отметил, что ни одна страна НАТО с момента вступления Трампа в должность не объявила об увеличении расходов на оборону.
21 января Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. «НАТО должно платить больше денег. НАТО должно платить 5%», – подчеркнул лидер США.
7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процента ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.